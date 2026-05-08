Nintendo ha registrato un aumento del 52% nell’utile, con piani che includono il lancio di una nuova console, la Switch 2, e l’adozione di nuovi prezzi. Restano ancora da conoscere i dettagli sul prezzo di vendita della nuova console e sulle strategie di mercato. Nonostante i profitti storici, l’azienda prevede un possibile calo dell’utile nei prossimi mesi.

? Domande chiave Quanto costerà effettivamente la nuova console Switch 2?. Perché Nintendo prevede un calo dell'utile nonostante i profitti record?. Come influenzerà il nuovo prezzo di vendita le vendite globali?. Perché il rallentamento di TSMC mette in difficoltà i competitor?.? In Breve Fatturato Nintendo a 2.313 miliardi di yen con utile netto di 2,3 miliardi di euro.. Previsione calo utile netto del 27% per l'anno fiscale in corso.. Sony registra calo utile del 63% con 83,12 miliardi di yen nel quarto trimestre.. Commerzbank annuncia utile operativo dell'11% pari a 1,4 miliardi di euro.. Nintendo registra un utile netto di 424 miliardi di yen per l’anno fiscale 2025-2026, segnando una crescita del 52% rispetto al periodo precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nintendo vola con l’utile al +52%: piano per Switch 2 e nuovi prezzi

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