Nintendo alza il prezzo di Switch 2 quanto costerà in Italia

Nintendo ha annunciato un aumento del prezzo di vendita della console Switch 2 a livello globale. La decisione è stata comunicata come risposta a cambiamenti strutturali del mercato e a una situazione economica difficile. In Italia, il nuovo prezzo della console sarà comunicato nelle prossime settimane. La società ha precisato che l’incremento riguarda tutte le regioni dove il prodotto sarà disponibile.

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(Adnkronos) – Nintendo ha ufficializzato un aumento del prezzo di vendita per la Switch 2 su scala globale, motivando la scelta con la necessità di rispondere a mutamenti strutturali del mercato e a una congiuntura economica complessa. A partire dal primo settembre, il costo della console negli Stati Uniti salirà a 499,99 dollari, mentre in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ha senso Nintendo Switch 2 nel 2026 Notizie correlate Nintendo Switch 2 ha venduto il 20% in meno di quanto fece Nintendo Switch in USAIl debutto di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti è stato solido, ma non brillante come quello di Switch 1. Nintendo Switch 2 rischia davvero un aumento di prezzo?Il mercato delle console sta attraversando una fase completamente diversa rispetto alle precedenti generazioni e ora anche Nintendo Switch 2 potrebbe... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecco cos'è davvero il retrogaming e perché c'è ancora mercato per le vecchie console; Alza il volume e scatena il caos con KALANORO; Federica Pellegrini, Matteo Giunta compie gli anni: la dedica social -. Nintendo alza il prezzo di Switch 2, quanto costerà in ItaliaLa società giapponese ha annunciato un incremento dei listini globali dovuto alle condizioni di mercato e ai costi dei componenti, rivedendo al ribasso le stime di vendita per il prossimo anno fiscale ... adnkronos.com Anche Nintendo alza i prezzi: Switch 2 più costosa da settembreDa settembre Switch 2 costerà di più in tutto il mondo, anche in Europa. Sale il prezzo anche di Switch Online, ma solo in Giappone ... dday.it Nintendo annuncia a sorpresa il remake di Star Fox 64 Il gioco arriverà il mese prossimo, solo su Switch 2 Senza alcun preavviso, Nintendo ha trasmesso un Direct per annunciare il remake di un suo grande classico. Lo speciale è stato preceduto da una brev - facebook.com facebook