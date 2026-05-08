Nims alla ricerca di personal shopper del caffè alla Fiera Campionaria | Porta il tuo curriculum

Durante la Fiera Campionaria, Nims S.p.A., azienda del Gruppo Lavazza, sarà presente con uno stand dedicato ai propri prodotti e a un’iniziativa chiamata «Porta il tuo curriculum». L’obiettivo è trovare personale interessato a lavorare come personal shopper del caffè. La manifestazione si svolge in questa occasione, offrendo un'opportunità di incontro tra l’azienda e i potenziali candidati. La partecipazione si rivolge a chi desidera approfondire le possibilità di lavoro nel settore del caffè.

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Alla Fiera Campionaria il caffè diventa anche occasione di lavoro. Nims S.p.A., società del Gruppo Lavazza con sede a Padova, parteciperà alla storica manifestazione fieristica con uno stand dedicato ai propri prodotti e con l’iniziativa «Porta il tuo curriculum», pensata per chi vuole conoscere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Dall'Expo Comics alla Campionaria, il Comune dà l'ok alla concessione: tutti gli eventi in programma alla FieraL'Amministrazione ha ufficializzato la graduatoria relativa all'avviso pubblico per la concessione temporanea di alcune aree interne, in attesa... UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e NovitàNei giorni dal 23 al 26 aprile, in occasione della 47^ edizione della fiera campionaria di Venticano, l’associazione sindacale carabinieri UNARMA A. Altri aggiornamenti Fiera Campionaria 2026 a PadovaL’edizione del 2026 - dal 9 al 17 maggio 2026, in orario continuato 10 – 23 sabato e domenica e 16 – 23 nei feriali - esprimerà le novità di 300 aziende espositrici di tutta Italia, ma anche straniere ... padovaoggi.it Fiera Campionaria, 300 espositori in città: shopping, gastronomia e un'area dedicata ai bambini con alpaca e mini pony. Le attivitàPADOVA - Un traguardo importante quello della Fiera Campionaria, che quest'anno compie la bellezza di 105 anni. Dalle sue lontane origini nel 1919 si è passati, attraverso due ... ilgazzettino.it