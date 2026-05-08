Nikolay Mihaylov | Il Giro d’Italia resta il ricordo più bello della mia carriera

Nel 2015, un ciclista bulgaro ha preso parte al Giro d’Italia, diventando l’unico rappresentante del suo paese ad aver partecipato alla corsa. In un’intervista, ha dichiarato che il Giro rimane il ricordo più bello della sua carriera. La partecipazione si è svolta in un’edizione specifica, e l’atleta ha condiviso le sue sensazioni riguardo all’esperienza vissuta durante la competizione.

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Undici anni dopo la sua partecipazione al Giro d’Italia, Nikolay Mihaylov conserva ancora ricordi vividissimi della corsa rosa. Primo bulgaro nella storia a prendere il via al Giro, l’ex corridore della CCC Sprandi seguirà con emozione la partenza dalla Bulgaria, convinto che possa rappresentare una grande occasione per il ciclismo del suo Paese. Mihaylov, oggi vive in Bulgaria? “Sì, al momento mi trovo in Bulgaria, vivo a Sofia. Sono sposato e ho una figlia di quattro anni”. Ha partecipato al Giro d’Italia nel 2015, chiudendo 129° in classifica con un 15° posto come miglior risultato di tappa. Che ricordi conserva? “Ho partecipato al Giro nel 2015, ormai undici anni fa, ma i ricordi sono ancora molto vividi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nikolay Mihaylov: "Il Giro d’Italia resta il ricordo più bello della mia carriera" Notizie correlate Tommaso Dati incredulo: “È il giorno più bello della mia carriera. Oggi è stato tutto perfetto”Tommaso Dati si è aggiudicato la tappa inaugurale del Tour of the Alps 2026, piazzando la zampata decisiva allo sprint finale e battendo in maniera... Tonali sul gol con l’Italia: “Il più importante della mia carriera finora insieme a quello in Lazio-Milan”L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali è stato decisivo nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord.