Nicola Belbruti muore in bici a 19 anni l’associazione ARiBi | Vivere la strada è un problema culturale

Un giovane di 19 anni è deceduto nella serata di giovedì 7 maggio in un incidente stradale nel comune di Castelli Calepio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo stava pedalando in bicicletta quando è stato investito da un’auto. La famiglia e la comunità locale si trovano a fare i conti con la perdita improvvisa, mentre un’associazione ha commentato il fatto evidenziando il problema culturale legato alla sicurezza sulla strada.

Castelli Calepio. Un paese in lutto per il dramma vissuto nella serata di giovedì 7 maggio dalla famiglia Belbruti con la morte del 19enne Nicola, travolto da un’auto mentre era in bicicletta. Uno scontro fatale e durissimo che gli è costato la vita, lasciando nel dolore mamma Milena, papà Gian Battista e il fratello Michele. Nicola viveva in paese e lavorava come cameriere dopo aver concluso le superiori. Stava tornando verso casa intorno alle 19:30 dopo aver corso con i suoi amici, era a pochi passi dalla destinazione, quando è stato travolto da una bmw bianca all’altezza di un attraversamento sulla provinciale 91. Un impatto durissimo che lo ha sbalzato per decine di metri e che gli è costato la vita, rendendo vani i soccorsi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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