S i intitola Nessuno è di qualcuno il nuovo brano di Luciano Ligabue. Il cantante l’ha presentato giovedì 7 maggio all’ Unipol Dome di Milano, l’Arena Santa Giulia dei Giochi di Milano-Cortina 2026, sede del primo live della nuova storia della struttura polivalente. Una Nessuna Centomila, Fiorella Mannoia annuncia la quarta edizione dell’evento: all’Arena di Verona X Leggi anche › Luciano Ligabue, oltre 100.000 persone a Campovolo per “La notte di Certe Notti” Ligabue e la canzone contro la violenza sulle donne. Sul palco, Luciano Ligabue ha eseguito alcuni dei suoi brani di maggior successo, da solo e insieme ad altri artisti, da Emma a Luca Carboni, per poi cantare il suo nuovo brano.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Nessuno è di qualcuno" è un brano contro la violenza sulle donne, presentato all'inaugurazione dell'Unipol Dome di Milano, giovedì 7 maggio

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ligabue ‘battezza’ l’Unipol Dome di Milano con lambrusco e pop corn. E lancia l’inedito Nessuno è di qualcuno: Una donna su tre è vittima di abusi, ho scritto per tutte loro; Nessuno è di qualcuno, la nuova canzone di Ligabue contro la violenza sulle donne; Ligabue inaugura l’Unipol Dome a Milano. Ospiti sul palco; Ligabue inaugura Unipol Dome: il primo (storico) concerto nella nuova Arena di Milano.

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Di @mariannagulli_ | L’inaugurazione in pompa magna dell’Unipol Dome Arena con il maxi concerto di apertura del palazzetto di Ligabue, insieme al luccichio delle luci e della grande novità, ha portato con sé anche una buona dose di lamentele e disgui - facebook.com facebook

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