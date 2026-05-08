Un rappresentante regionale ha chiarito che Inail non ha espresso alcuna bocciatura riguardo al progetto del nuovo ospedale tra Narni e Amelia. Questa precisazione arriva dopo alcune notizie diffuse sulla vicenda, ma secondo quanto riferito, non ci sono state valutazioni negative da parte dell’ente. L’assessore regionale ha confermato ufficialmente che non ci sono stati ostacoli o respingimenti ufficiali riguardo alla realizzazione del presidio sanitario.

TERNI "Non c’è stata alcuna bocciatura del nuovo ospedale di Narni-Amelia da parte di Inail". Lo precisa l’assessore regionale Francesco De Rebotti (foto) in merito alle ricostruzioni pubblicate sulla vicenda del nuovo presidio ospedaliero. "Ai sindaci in Assemblea regionale e a tutti coloro che hanno chiesto un aggiornamento sul percorso compresa la maggioranza – spiega De Rebotti – ho puntualmente riferito che il progetto, allo stato attuale, sarà pronto per il bando, e quindi cantierabile, dopo aver risposto alle osservazioni tecniche formulate dal Rup di Inail. Si tratta di rilievi che rientrano nelle facoltà della stazione appaltante, che ha assunto la responsabilità esecutiva dell’opera, e di un normale confronto tra enti e tecnici in una fase definitiva dell’iter progettuale".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessuna bocciatura per il nuovo ospedale"

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