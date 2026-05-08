Recentemente è stata annunciata una collaborazione tra Elon Musk e Dario Amodei, segnando un’intesa tra due figure di rilievo nel settore della tecnologia. La partnership nasce con l’obiettivo di mantenere una posizione di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale. La collaborazione si basa su interessi condivisi e obiettivi comuni, senza indicazioni di altri motivi o impatti esterni.

Una partnership per restare al vertice. Va letta così la collaborazione appena nata tra Elon Musk e Dario Amodei. L’azienda xAI metterà a disposizione di Anthropic l’enorme data center di Memphis, Colossus 1, un tempo pensato per alimentare il chatbot Grok – che opererà sull’altro supercomputer Colossus 2. Nel costruirlo, l’idea di Musk era chiara: se si hanno i chip, si può vincere la sfida dell’intelligenza artificiale. E Colossus 1 vanta 220.000 GPU targate Nvidia. Con questo accordo, Anthropic potrà aumentare la sua capacità di calcolo (300 megawatt entro la fine del mese) e raddoppiare i limiti di utilizzo da parte degli abbonati al suo modello Claude.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nemici ed esigenze in comune. Perché Musk collabora con Anthropic

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