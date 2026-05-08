Nelle agende di Andrea Sempio | ossessioni porno violenza e satanismo

Un’indagine ha portato alla luce le agende di un dipendente di un negozio di telefonia, che includevano temi come ossessioni, pornografia, violenza e satanismo. Durante le verifiche sono stati trovati anche filmati realizzati di nascosto sotto la gonna di una cliente ignara, nel corso delle attività lavorative. La vicenda ha suscitato attenzione per i contenuti trovati e le azioni intraprese dalle autorità.

È questo il ritratto di Andrea Sempio, l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, che emerge dagli ultimi sviluppi dell’inchiesta condotta dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Il movente del delitto sarebbe da ricercare in un “no” opposto dalla ragazza a un approccio sessuale, dopo che Sempio era rimasto folgorato dalla visione di un video intimo della vittima. Gli investigatori hanno passato al setaccio la vita del giovane, recuperando un immenso materiale cartaceo scampato ai tentativi di distruzione messi in atto dall’indagato: 10 agende, 15 quaderni e 4 bloc-notes. In queste pagine, Sempio annotava minuziosamente le sue fantasie su sconosciute incrociate per strada, i suoi trascorsi legati al bullismo subito, ma anche derive inquietanti verso il satanismo, cadaveri e autopsie.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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