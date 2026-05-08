Nella periferia di Parigi, il sindaco di una cittadina di sinistra ha deciso di opporsi a una catena di ristoranti specializzata in pollo arrosto. Da tempo, l’amministrazione locale cerca di far chiudere il locale, presentando ricorsi e contestando alcune autorizzazioni. La disputa tra le autorità comunali e l’azienda si protrae da mesi, senza che siano state trovate soluzioni definitive. La questione ha attirato l’attenzione dei media locali, che seguono gli sviluppi della vicenda.

L'amministrazione Socialista di Saint Ouen prova in tutti i modi a far chiudere Master Poulet, in una storia che ne contiene molte altre Da due settimane il comune di Saint-Ouen-sur-Seine, alla periferia nord di Parigi, è alle prese con uno scontro insolito, quello fra la catena francese di pollo arrosto Master Poulet e il sindaco Karim Bouamrane, rieletto lo scorso marzo con il Partito Socialista e aspirante candidato alle elezioni presidenziali del 2027. All’inizio di aprile Master Poulet ha aperto un suo punto vendita nella piazza accanto al municipio, che il sindaco sta cercando in tutti i modi di far chiudere. La questione è stata...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nella periferia di Parigi c’è un sindaco contro una catena di pollo arrosto

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