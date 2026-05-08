Nella nuova serie tv di Sky Maria Chiara Giannetta è un' agente della Protezione Testimoni di trent' anni in fuga con un baby boss della Camorra

Nella nuova serie tv di Sky, Maria Chiara Giannetta interpreta Rosa Elettrica, un’agente della Protezione Testimoni di trent’anni in fuga con un bambino coinvolto nella Camorra. La serie, diretta da Davide Marengo, è un thriller on-the-road che affronta il tema della fuga e della protezione. È disponibile da oggi su Sky e in streaming su Now. La protagonista lascia il ruolo di Blanca per questa nuova interpretazione.

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M aria Chiara Giannetta lascia i panni di Blanca per interpretare Rosa Elettrica, una serie thriller on-the road, firmata dal compagno Davide Marengo, disponibile da oggi su Sky e in streaming su Now. Rosa è una giovane agente del Programma Protezione Testimoni, incaricata di scortare Cocìss, baby boss della Camorra. Maria Chiara Giannetta è “Rosa Elettrica”: il brivido della fuga in un’Italia noir X Leggi anche › Su Sky arriva “I Peccatori”, il film horror da 16 candidature Oscar. Ispirato a una storia vera Quando scopre che qualcosa nell’operazione non torna, la poliziotta decide di fuggire con il pentito attraverso l’Italia. Da quel momento entrambi diventano bersagli: non possono fidarsi di nessuno, se non l’uno dell’altra.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella nuova serie tv di Sky Maria Chiara Giannetta è un'agente della Protezione Testimoni di trent'anni in fuga con un baby boss della Camorra Notizie correlate Rosa Elettrica: il trailer e la data di uscita della nuova serie Sky con Maria Chiara GiannettaTrama, cast e data di uscita del nuovo action thriller Sky ispirato al romanzo omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore Maria... Leggi anche: Maria Chiara Giannetta racconta in anteprima ad Amica.it la sua nuova serie tv: Rosa Elettrica è da stasera in tv su Sky Atlantic Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rosa Elettrica, trama e cast della serie tv su Sky dall’8 maggio; 'Rosa Elettrica', crime thriller on the road con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli; ROSA ELETTRICA | Presentata la nuova serie Sky Original con Maria Chiara Giannetta, un crime thriller on-the-road su Sky e NOW dall'8 maggio; L'avventura on the road di Maria Chiara Giannetta in Rosa Elettrica: l'intervista. Maria Chiara Giannetta racconta ad Amica.it Rosa Elettrica: la nuova serie da stasera in tvMaria Chiara Giannetta racconta in anteprima ad Amica.it la sua nuova serie tv: Rosa Elettrica è da stasera in tv su Sky Atlantic ... amica.it Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nella clip in anteprima di Rosa Elettrica: il primo incontroI protagonisti della nuova serie tv Sky Rosa Elettrica si incontrano così, nella prima puntata del nuovo crime on the road, dall'8 maggio. style.corriere.it Una storia di adrenalina e fuga attraverso l'Italia, ma anche un racconto generazionale. Da oggi su Sky e NOW c'è #RosaElettrica - In Fuga con il nemico, con Maria Chiara Giannetta e Francesco di Napoli - facebook.com facebook A #LiveIn Roma, Maria Chiara Giannetta racconta Rosa Elettrica, un’eroina per caso protagonista del nuovo thriller on-the-run Sky Original, con i primi due episodi disponibili dall’8 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. "Rosa rappresenta la mia x.com