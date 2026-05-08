Nel parcheggio del supermercato con fare sospetto | in auto merce per 2.000 euro

Due persone sono state identificate nel parcheggio di un supermercato nel centro di Bagnolo Mella dopo che i carabinieri hanno notato un'auto con comportamento sospetto. All'interno del veicolo sono state trovate merci per un valore di circa 2.000 euro. Le forze dell'ordine hanno fermato i due a bordo e avviato le verifiche del caso.

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Erano appena arrivati nel parcheggio di un supermercato del centro di Bagnolo Mella, quando i carabinieri della Stazione locale li hanno notati. Qualcosa nel loro atteggiamento non convinceva: i militari, impegnati in un servizio di perlustrazione nel centro abitato, hanno quindi deciso di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it OPÉRATION BARKHANE : LE CONVOI DE L'ENFER Notizie correlate Fuga in auto dopo furto: bloccati con 1.000 euro di merceDue giovani arrestati dopo furto al supermercato: refurtiva recuperata e restituita Due uomini di 26 e 24 anni sono stati arrestati dai carabinieri... Rubano merce per 2.000 euro al supermercato, poi la fuga: preso uno dei malviventiDopo cinque mesi di indagini, i carabinieri hanno denunciato un 31enne romeno per furto aggravato in concorso. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Abbandono di rifiuti nel parcheggio attiguo al McDonald’s: fioccano le prime multe; ? Molesta i clienti nel parcheggio di un supermercato: è ubriaco fradicio; Villanuova sul Clisi: disturba i clienti nel parcheggio del supermercato, scatta il Daspo; Abbandonano capretta con le zampe legate nel parcheggio del supermercato: presi. Reggiolo, rissa sfiorata nel parcheggio del supermercato: arrivano i carabinieriREGGIOLO (Reggio Emilia) – Una lite tra un numeroso gruppo di giovani nel parcheggio del Conad è stata evitata grazie all’intervento dei Carabinieri. E’ accaduto martedì 4 maggio intorno alle 23:20. L ... reggionline.com Avellino, architetto aggredito nel parcheggio del supermercato: indagata convocata in ProcuraE’ stata convocata in Procura l’unica indagata per il brutale pestaggio subito dall’architetto Nello Malinconico, avvenuto nella prima serata del giovedì santo, nel parcheggio di un supermercato di Vi ... irpiniaoggi.it Trovato orecchino nel parcheggio del Colosseo - facebook.com facebook Parcheggio lungotevere dei Mellini, il Tar blocca i lavori: “Troppo vicino al Tevere” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com