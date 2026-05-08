Nel Napoletano pitbull microchippata lasciata agonizzante in strada

Una pitbull microchippata è stata trovata in strada in condizioni critiche, immobile e ricoperta di ferite. È stata trovata in uno stato di estrema debolezza, senza riuscire a nutrirsi. La bestia è stata lasciata agonizzante e ha richiesto l’intervento di un soccorritore. La polizia ha avviato le indagini per capire le circostanze del suo abbandono e delle lesioni riportate.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’hanno ritrovata immobile, stremata, ricoperta di ferite, tanto da non riuscire nemmeno a nutrirsi. A Marano, in provincia di Napoli, è stata una giovane ragazza a salvare una pitbull regolarmente microchippata. Secondo quanto raccontato al deputato Avs, Francesco Emilio Borrelli, la cagnolina di circa cinque anni vagava da tempo nella zona. Nonostante i tentativi di dialogo con i proprietari — i quali hanno liquidato la questione sostenendo che l’animale ‘scappasse’ continuamente — la situazione è precipitata nelle ultime 24 ore. Solo l’intervento della donna, dei carabinieri e del soccorso veterinario ha permesso il trasferimento d’urgenza della pitbull presso la struttura ospedaliera di Marano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Napoletano pitbull microchippata lasciata agonizzante in strada Notizie correlate Gira in strada con 27 chili di droga nel bagagliaio dell’auto: 42enne arrestato nel NapoletanoL'ingente quantità di droga - prevalentemente hashish ma anche cocaina pura - era semplicemente appoggiata sul pianale del portabagagli. Leggi anche: Trovato agonizzante in strada, muore in ambulanza: era padre di due figli piccoli