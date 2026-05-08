Al TeatroBasilica si tiene la quarta edizione della rassegna Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea, curata da Chiara Marianetti e organizzata dal Gruppo della Creta. L'evento presenta spettacoli di danza contemporanea e si svolge nell'ambito della programmazione del teatro. La rassegna si propone di offrire uno spazio dedicato alla danza e alle nuove espressioni artistiche del settore.

Cosa: Quarta edizione della rassegna Nel Blu – Orizzonti della danza contemporanea, a cura di Chiara Marianetti e organizzata da TeatroBasilica e Gruppo della Creta. Dove e Quando: Presso il TeatroBasilica in Piazza di Porta San Giovanni 10 a Roma, da giovedì 18 a mercoledì 24 maggio 2026. Perché: Per scoprire le nuove traiettorie del movimento e della performance attraverso laboratori, prove aperte e l’incontro diretto con talenti emergenti della coreografia contemporanea. Il fermento culturale della Capitale trova una nuova, vibrante espressione nel mondo delle arti performative grazie al ritorno di uno degli appuntamenti più interessanti dedicati al movimento e alla sperimentazione fisica.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Nel Blu: orizzonti di danza al TeatroBasilica

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