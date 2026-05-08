Negozi che chiudono cresce l’allarme nell’Estense | Si perde anche socialità

Da padovaoggi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, diversi negozi nei paesi dell’Estense hanno annunciato la chiusura, suscitando preoccupazione tra i residenti. La scomparsa di attività commerciali tradizionali non riguarda solo la diminuzione delle opportunità di acquisto, ma anche la perdita di punti di incontro e socializzazione per le comunità locali. La situazione riguarda in particolare le zone più piccole, dove il tessuto commerciale sta progressivamente riducendosi.

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Non è solo una questione economica. Quando un negozio chiude, soprattutto nei paesi più piccoli, se ne va anche un pezzo di vita quotidiana. È questo il tema emerso con forza durante l’incontro promosso da Confcom Confcommercio Padova nella sede atestina dell’associazione, dedicato alla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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“Se chiudono i negozi di vicinato, paga anche chi compra online”Ogni volta che un negozio chiude, il territorio perde qualcosa: un servizio, un presidio, un lavoro, un pezzo di vita quotidiana.

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