Nave | Filomoon Open Lab

Domani il Filomoon Open Lab aprirà le sue porte per un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’artigianato tessile e del lavoro manuale. La giornata prevede attività e dimostrazioni che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino le tecniche di lavorazione e i processi creativi legati all’artigianato tessile. L’evento si svolgerà presso il laboratorio che si trova in una zona centrale della città.

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Domani il laboratorio di Filomoon aprirà le sue porte per un’intera giornata dedicata alla scoperta dell’artigianato tessile e del lavoro fatto a mano. Un’occasione per entrare nel cuore creativo del progetto fondato da Roberta Paradisi, sarta e artigiana di Nave, che negli anni ha trasformato la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Country western dance: allo Spazio Lab Eventi un open day dedicato alla disciplina artisticaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Un open day dedicato alla country western dance, all’insegna della libertà... Sceneggiatura e creatività: a Foggia l'open lab con gli autori di 'Hook' e 'Il Viaggio dell'Eroe'Una giornata aperta al pubblico dedicata alla scrittura cinematografica, al processo creativo e alle trasformazioni in atto nel settore audiovisivo...