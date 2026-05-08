Nasconde cocaina all' interno dell' auto denunciato

La polizia di Perugia ha denunciato un uomo nato nel 2004, cittadino albanese e incensurato, per aver nascosto cocaina all’interno della propria auto. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato la droga, che ora verrà sottoposta alle analisi di laboratorio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’uomo è stato accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

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La polizia di Perugia ha denunciato un uomo, cittadino albanese classe 2004, incensurato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Da quanto ricostruito, durante un pattugliamento gli agenti delle volanti hanno notato un’auto sospetta. Fermato il veicolo, hanno deciso di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Isola d'Elba, nasconde hashish all'interno dell'auto e nella sua abitazione: denunciatoUn 40enne di Portoferraio è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nasconde hascisc e cocaina sotto un’auto: 20enne denunciato per spaccioProseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri di Castelsangiovanni, affiancati in questi giorni dalle Squadre di Intervento... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Messina, nasconde cocaina nel tetto: arrestato 38enne; Milano, il tir dei giocattoli nasconde 170 chili di droga: arrestato camionista; Nasconde droga e quasi 3mila euro in contanti dentro la lavatrice: arrestato 31enne a Torino Aurora; Il furgone sospetto nasconde una sorpresa: 71 chili di cocaina purissima. Il furgone sospetto nasconde una sorpresa: 71 chili di cocaina purissimaCamaiore (Lucca), 29 aprile 2026 – Una brillante operazione dettata dall’intuito e dall’esperienza, stavolta senza bisogno di inseguimenti spericolati lungo le strade. Ma alla fine il bilancio è quell ... lanazione.it Nasconde cocaina sul muro durante il controllo e spintona i Carabinieri facebook Nasconde 44 dosi di cocaina e crack per strada, ma viene scoperto: giovane arrestato a Ballarò ift.tt/fhaB3bG x.com