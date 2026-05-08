Nasce Latteria Südtirol | unisce Mila e Brimi in un colosso del latte

È stata annunciata la nascita di Latteria Südtirol, una nuova società che nasce dalla fusione tra i marchi Mila e Brimi. La collaborazione mira a creare un grande player nel settore lattiero-caseario, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato. La notizia ha suscitato domande sulla distribuzione dei prodotti nei supermercati e sui benefici diretti per gli agricoltori coinvolti nella filiera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come cambierà la disponibilità dei marchi Mila e Brimi nei supermercati?. Quali vantaggi concreti otterrà la filiera agricola con questa unione?. Perché questa fusione è considerata vitale per i piccoli allevatori locali?. Come verranno gestite le diverse specializzazioni produttive della nuova realtà?.? In Breve Soci Brimi hanno approvato la fusione durante l'assemblea generale del 29 aprile.. La nuova cooperativa coinvolge 3.100 aziende agricole e 750 dipendenti.. Produzione annua prevista superiore a 275 milioni di chilogrammi di latte.. Mila gestisce latte e formaggi mentre Brimi produce burro, ricotta e mozzarella.. I delegati di Mila – Latte Montagna Alto Adige hanno dato il via libera alla fusione con Brimi – Centro Latte Bressanone, sancendo la nascita della nuova Latteria Südtirol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nasce Latteria Südtirol: unisce Mila e Brimi in un colosso del latte Notizie correlate Fontana Gruppo si compra Kamax: nasce un colosso da 2 miliardiDopo quasi due anni di trattative è stato siglato l’accordo di acquisto di Kamax Group da parte di Fontana Gruppo, azienda brianzola protagonista... Warner Bros. e Paramount, nozze fatte? Netflix non rilancia più, nasce un super colosso mediaticoUna delle trattative più movimentate nella storia recente di Hollywood si è conclusa con un vincitore inatteso.