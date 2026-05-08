Nasce il villaggio turistico del Trasimeno | come cambia l' area e cosa sappiamo finora del progetto

Nella frazione di Sant’Arcangelo, nel comune di Magione, si sta sviluppando un nuovo progetto di villaggio turistico sulle rive del lago Trasimeno. L’intervento interessa un’area che finora non era stata interessata da strutture di questo tipo, e prevede la realizzazione di spazi dedicati al turismo e al tempo libero. I dettagli sul progetto sono ancora in fase di definizione, ma l’opera coinvolge diverse fasi di approvazione e pianificazione.

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A Sant’Arcangelo, frazione di Magione, ci sarà un villaggio turistico sulle sponde del lago Trasimeno. Il consiglio comunale ha approvato la variante al Prg, il piano regolatore generale, e lo schema di accordo pubblico-privato, annuncia il vicesindaco di Magione, Vanni Ruggeri, ed “è stato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Leggi anche: Il futuro del Castello dell'Oscano: cosa sappiamo finora Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nasce il villaggio turistico del Trasimeno: come cambia l'area e cosa sappiamo finora del progetto; Osiglia meta sempre più apprezzata e ora riapre l’area camping che diventa un villaggio turistico; Offerte campeggi e villaggi in Italia per famiglie 2026; Antenne a ridosso di abitazioni e villaggi turistici: scoppia il caso salute in Calabria. Gestione dei flussi turistici. Nasce il tavolo nazionale. C’è anche RiomaggioreC’è anche il Comune di Riomaggiore tra i sottoscrittori dell’accordo che istituisce il Tavolo interistituzionale per la gestione dei flussi... C’è anche il Comune di Riomaggiore tra i sottoscrittori ... lanazione.it Jesolo, contro le truffe nasce il registro degli appartamenti turistici regolariLa locazione breve in appartamento rappresenta ormai una voce importante nel comparto turistico regionale, soprattutto nel Veneto orientale, dove l'extra alberghiero rappresenta circa il 30% delle ... rainews.it Sempre bene ricordare a tutti che campioni non si nasce ma si diventa…Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento con il sudore, la fatica e i sacrifici che uniti al talento plasmano i fenomeni #Tennis #ATP #IBI26 #Sinner x.com La cantante ha spiegato che tutto nasce da una convinzione molto radicata nella sua famiglia facebook