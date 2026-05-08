Nasce il registro regionale delle Cooperative di comunità per accedere a contributi e incentivi

È stato istituito il registro regionale delle Cooperative di comunità dedicate al lavoro e alla produzione. La decisione è stata comunicata dall’assessore regionale alle Attività produttive, che ha spiegato che questa iniziativa permette alle cooperative di accedere a contributi e incentivi. La creazione di questo registro fa parte di un piano più ampio volto a integrare queste cooperative nel sistema economico e sociale della regione.

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Nasce il registro delle Cooperative di comunità per il lavoro e la produzione. Lo annuncia l'assessore regionale alle Attività produttive Tiziaana Magnacca sottolineando che l'inizitiva rientra in quelle intraprese per inserire nel proprio sistema economico e sociale quelle Cooperative. Dopo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate "Agriwell comunità energetica rinnovabile" nasce dall'unione di tre cooperative del territorioMESAGNE - È stata costituita oggi 23 aprile, presso lo studio del notaio Augusta Massari a Mesagne, “Agriwell Comunità Energetica Rinnovabile”. Unci Campania: contributi Promocoop per nuove cooperative e consorziA questo scopo, anche per il 2026, è stato pubblicato il bando di concorso Promocoop spa, il fondo mutualistico dell’Unci, presieduto da Andrea... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incentivi Nuova Marcora 2026: Guida per PMI Cooperative; In Sicilia nasce Irca, Schifani: Più sostegno agli artigiani e alle cooperative / Video. Tumori. In Emilia-Romagna nasce il Registro regionaleVia libera in Assemblea legislativa allo schema di Regolamento che definisce finalità, organizzazione e regole di funzionamento del Registro che servirà a raccogliere, in modo uniforme sul territorio ... quotidianosanita.it Sardegna. Nasce il Registro tumori regionaleLa proposta della Giunta prevede l’adozione di un modello di tipo federato, costituito da tre Registri Tumori Locali (Sardegna Settentrionale, Sardegna Centrale e Sardegna Meridionale), la cui ... quotidianosanita.it #CostruttoriBeneComune #GRConfcooperative: il piccolo comune di San Pietro Viminario in provincia di Padova potrà contare di nuovo sulla presenza del medico di base grazie alla cooperativa Giovani e Amici Cooperativa Sociale, che ha deciso di sostener - facebook.com facebook