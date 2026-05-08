Nasce il Museo Diffuso del Bosco | la scultura Flora è già virale

È stato inaugurato il Museo Diffuso del Bosco, situato nell’area boschiva di Monte Cavo e lungo la via Sacra, all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani. Tra le esposizioni, si trova la scultura intitolata “Flora”, già diventata molto condivisa online. La struttura si sviluppa su un’ampia area naturale, integrando elementi artistici con il paesaggio circostante. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio ambientale attraverso installazioni permanenti e temporanee.

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È nato il “Museo Diffuso del Bosco” nell'area boschiva di Monte Cavo e della via Sacra, all'intero del Parco Regionale dei Castelli Romani. Si tratta di una galleria d'arte a cielo aperto situata a Rocca di Papa. Una passeggiata nel bosco, a pochi chilometri da Roma, per ammirare installazioni.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Hailey Bieber posa senza top e indossa solo una scultura Blumarine: il look più virale del 2026Hailey Bieber ha appena confermato quello che la moda sta cercando di dirci da mesi: il concetto di “top” è ufficialmente in crisi. Museo diffuso a Montiano. S’inaugura ‘La donna gatto’Il Comune di Montiano prosegue nel suo intento di progressiva realizzazione di un museo diffuso installando opere d’arte pubblica. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PO FESR 2014/2020 - Azione 6.7.2. - La GAM e Palermo: nuovi percorsi di fruizione per un museo diffuso e accessibile - Ammissione a finanziamento; Rocca di Papa, nasce il Museo diffuso del bosco: arte contemporanea e natura protagoniste fino al 25 ottobre; Progetto PONTES, da oggi nuove dotazioni tecnologiche nella sezione archeologica del Museo Diffuso di Rieti.; Il Mediterraneo come museo diffuso: parte Art Odyssey, un viaggio tra arte, cultura e dialogo - Saily. Rocca di Papa, nasce il Museo diffuso del bosco: arte contemporanea e natura protagoniste fino al 25 ottobreA Rocca di Papa prende ufficialmente il via il Museo diffuso del bosco, un’iniziativa che coniuga arte contemporanea, valorizzazione ambientale e turismo sostenibile nel cuore dei Castelli Romani. I ... adnkronos.com A Rocca di Papa parte il Museo diffuso del bosco: arte, natura e gastronomia fino al 25 ottobreA Rocca di Papa prende ufficialmente il via il Museo diffuso del bosco, un’iniziativa innovativa che unisce arte contemporanea, ambiente e valorizzazione del territorio. Il progetto si ... gaeta.it Progetto PONTES, nuove dotazioni tecnologiche nella sezione archeologica del Museo Diffuso di Rieti x.com Da venerdì 8 maggio il Museo diffuso Città di Rieti ospiterà, all’interno della sezione archeologica del Museo Civico (Via Sant’Anna, 4), la mostra “Indossare la storia. - facebook.com facebook