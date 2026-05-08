Nasce il clubbing anti-commerciale Eteria rivoluziona la notte elettronica

È nato un nuovo movimento nel mondo della musica elettronica, volto a riscoprire le radici più genuine del clubbing. In un ambiente spesso caratterizzato da eventi di stampo commerciale e da consumi rapidi, alcuni organizzatori hanno deciso di proporre un approccio diverso, più fedele alle tradizioni e meno influenzato dal profitto. Questo nuovo progetto si propone di creare spazi dedicati alla musica e all’atmosfera autentica, lontano dagli schemi convenzionali.

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In una scena elettronica sempre più dominata da format commerciali e consumi veloci, c’è chi prova a riportare il clubbing alle sue radici più autentiche. Si chiama Eteria il progetto culturale dedicato alla musica elettronica underground ideato da Francesco Farfa insieme a Save Our Sound e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commercialeIl 19 e 26 aprile, in collaborazione con Softclubbing Torino, due appuntamenti dedicati al format diurno che sta conquistando anche Torino. Panoramica sull’argomento Il clubbing cambia orario: a colazione si balla meglio sulle note di un dj setClubbing a colazione, il fenomeno che unisce musica e cibo e genera community da Copenhagen a Londra, fino a Milano. Un nuovo modo di vivere la socialità passando dalla notte al giorno Quando a Milano ... vogue.it Soft Clubbing: che cos’è la nuova tendenza che sta sostituendo la nightlife (tra rave mattutini e colazioni elettroniche)Dimentica le notti infinite in discoteca: il soft clubbing è il nuovo modo difare festa che sta conquistando Milano e le grandi città europee. Dai morning rave, con cappuccino e brioche, agli eventi s ... msn.com