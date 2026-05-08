NASCAR nuova collocazione a maggio per l’evento del Glen

La NASCAR Cup Series torna a Watkins Glen, nello Stato di New York, con una gara prevista per il mese di maggio. Questa è la prima volta che l’evento si svolge in primavera e rappresenta la dodicesima tappa della stagione regolare, che comprende in totale ventisei tappe. La pista, nota per il suo tracciato e la posizione geografica, ospiterà questa gara, che in passato si disputava di solito nella seconda metà dell’anno.

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Torna a Watkins Glen la NASCAR Cup Series, per la prima volta in primavera. La nota pista che sorge nello Stato di New York, solitamente presente nella seconda parte della stagione agonistica, accoglierà la 12ma tappa della regular season delle ventisei previste. L’appuntamento di questo weekend sarà il secondo su road course del calendario dopo la tappa al Circuit of The Americas in Texas. Come sempre si correrà nella versione ‘short’ del tracciato di Watkins Glen, sede in passato anche del GP degli Stati Uniti d’America di F1. Kyle Larson ( 2021–2022), Chase Elliott (2018–2019), Kyle Busch (2008, 2013), William Byron (2023), Denny Hamlin (2016), Joey Logano (2015) e Chris Buescher (2024) sono i piloti in pista che hanno vinto almeno una volta nel veloce circuito americano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NASCAR, nuova collocazione a maggio per l’evento del Glen Notizie correlate NASCAR Cup: Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen?? Cosa scoprirai Come potrà la specializzazione stradale di Legge aiutare la Live Fast Motorsports? Perché il team ha scelto proprio lei per Watkins... NASCAR: Watkins Glen torna nel Chase per la stagione 2027? Domande chiave Perché la data di maggio era considerata un errore strategico? Come cambierà la gestione degli pneumatici con il clima autunnale?...