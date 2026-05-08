Napoli | una città di bellezza calore e gioia con i suoi unici abitanti

Napoli ha accolto con entusiasmo la visita pastorale di Papa Leone XIV, la sua prima in città. La presenza del Papa si è svolta nel rispetto delle procedure ufficiali, coinvolgendo momenti di preghiera e incontri con la comunità locale. La visita si è concentrata su alcuni luoghi simbolici e ha visto la partecipazione di numerosi fedeli provenienti da diverse zone della regione. Nessun evento imprevisto è stato segnalato durante le giornate di permanenza.

"> Papa Leone XIV ha visitato Napoli per la sua prima visita pastorale, seguendo le orme di Papa Francesco. Durante il suo soggiorno, ha espresso un profondo affetto per la città e i suoi abitanti, sottolineando la bellezza e la ricchezza culturale che caratterizzano questo angolo d’Italia. Le Parole del Pontefice a Napoli. In un caloroso saluto al popolo napoletano, Papa Leone XIV ha dichiarato: “Ciao Napoli. Ho trovato un calore che solo Napoli può dare. Grazie per questa accoglienza. Sono molto felice di essere qui.” Queste parole sono state pronunciate poco prima della sua visita al Duomo, dove ha voluto rendere omaggio a San Gennaro, figura centrale della devozione napoletana.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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