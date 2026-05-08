Napoli rinforzo a sorpresa per l’estate | può arrivare dalla Juventus!
Il Napoli sta considerando un rinforzo a sorpresa per la prossima estate, con un possibile arrivo proveniente dalla Juventus. Secondo fonti di mercato, il club azzurro sta monitorando il laterale destro bianconero, Andrea Cambiaso, che è seguito anche da Inter, Milan e grandi club europei come Barcellona e Liverpool. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giocatore è al centro delle attenzioni in vista della sessione estiva.
Andrea Cambiaso attira il Napoli nel mercato estivo: secondo TuttoJuve, gli azzurri osservano il laterale bianconero insieme a Inter, Milan e big europee come Barcellona e Liverpool. Cambiaso e la valutazione: la Juventus chiede 40-50 milioni. La Juventus non cede facilmente i suoi gioielli, ma il prezzo di Cambiaso rappresenta una variabile cruciale per le pretendenti. Il cartellino oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che la dirigenza bianconera intende mantenere salda almeno per questa sessione. Tuttavia, il finale di stagione dei bianconeri potrebbe stravolgere tutto: qualora saltasse la qualificazione in Champions League, la valutazione scenderebbe drasticamente a 30-35 milioni, rendendo l’operazione molto più accessibile per club come il Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
LA SORPRESA in attacco in Napoli Juventus
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