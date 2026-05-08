Napoli rinforzo a sorpresa per l’estate | può arrivare dalla Juventus!

Il Napoli sta considerando un rinforzo a sorpresa per la prossima estate, con un possibile arrivo proveniente dalla Juventus. Secondo fonti di mercato, il club azzurro sta monitorando il laterale destro bianconero, Andrea Cambiaso, che è seguito anche da Inter, Milan e grandi club europei come Barcellona e Liverpool. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome del giocatore è al centro delle attenzioni in vista della sessione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Andrea Cambiaso attira il Napoli nel mercato estivo: secondo TuttoJuve, gli azzurri osservano il laterale bianconero insieme a Inter, Milan e big europee come Barcellona e Liverpool. Cambiaso e la valutazione: la Juventus chiede 40-50 milioni. La Juventus non cede facilmente i suoi gioielli, ma il prezzo di Cambiaso rappresenta una variabile cruciale per le pretendenti. Il cartellino oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che la dirigenza bianconera intende mantenere salda almeno per questa sessione. Tuttavia, il finale di stagione dei bianconeri potrebbe stravolgere tutto: qualora saltasse la qualificazione in Champions League, la valutazione scenderebbe drasticamente a 30-35 milioni, rendendo l’operazione molto più accessibile per club come il Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, rinforzo a sorpresa per l’estate: può arrivare dalla Juventus! LA SORPRESA in attacco in Napoli Juventus Notizie correlate Napoli, aria di rinnovo per un azzurro: in estate può arrivare la firma!Antonio Vergara si è sicuramente guadagnato il diritto di restare a Napoli, dopo quanto mostrato nei mesi di emergenza in casa azzurra. Calciomercato Roma: scelto il sostituto di Dybala, chi può arrivare in giallorosso in estate per prendere il posto della Joya! Spunta il nome a sorpresaCalciomercato Roma: scelto il sostituto di Dybala, chi può arrivare in giallorosso in estate per prendere il posto della Joya! Spunta il nome a... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli, tentazione Reijnders: Manna studia il colpaccio - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; ?Napoli-Bernat, novità Luis Henrique, Norton e Ranieri: mercato di oggi ?; Napoli, colpo da 40 milioni di euro dalla Roma: lo vuole De Laurentiis; Napoli si studia il nuovo colpo per l’attacco | può arrivare dalla Serie A!. Napoli, De Bruyne torna in gruppo: rinforzo da Champions League per Conte, già a disposizione contro il Torino?Finisce il calvario di De Bruyne: l'ex Manchester City torna in gruppo a quattro mesi dall'infortunio e punta la convocazione per il Torino, rinforzo Champions per Conte. L'incubo è finito, ora Kevin ... calciomercato.com 142 chilometri di storia, fatica e bellezza. Il 14 maggio il Giro d'Italia attraversa il cuore della Campania: dai templi millenari di Paestum fino al traguardo di Napoli, passando per Salerno, l’Agro nocerino-sarnese. Prepariamoci ad accogliere la Carovan - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com