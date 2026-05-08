Nel pomeriggio, il Napoli e il Bologna hanno disputato un’amichevole contro la Scafatese, terminata con un punteggio di 2-2. Dopo questa sfida, entrambe le squadre sono tornate ad allenarsi in sessione congiunta a Castel Volturno, proseguendo così la preparazione in vista delle prossime partite ufficiali. La partita si è svolta su un campo di proprietà della società locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha svolto una giornata di allenamento congiunto al centro sportivo di Castel Volturno, affrontando la Scafatese Calcio, una squadra neopromossa in Serie C e diretta da Giovanni Ferraro. Questa sessione di allenamento ha rappresentato un’importante opportunità per i partenopei di mettere a punto la forma fisica e gli schemi di gioco in vista delle sfide cruciali che li attendono. Il match è terminato con un punteggio di 2-2. I ragazzi della Scafatese sono riusciti a sorprendere gli azzurri, portandosi in vantaggio di due reti grazie ai gol di Calzone e Maggio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli e Bologna pareggiano 2-2 nel test amichevole contro la Scafatese.

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