Il Napoli si prepara alla prossima partita contro il Bologna recuperando due giocatori importanti. Oltre a Lukaku, solo un altro calciatore è ancora fermo per infortunio e non sarà disponibile. Di Lorenzo si sta allenando con il gruppo e potrebbe scendere in campo come titolare. La squadra si avvicina alla sfida con diverse opzioni a disposizione, grazie ai recenti recuperi.

Il Napoli recupera due pezzi da novanta in vista della sfida con il Bologna e ora, oltre Lukaku, solamente un altro calciatore è rimasto ai box per infortunio Di Lorenzo in campo: il capitano verso il rientro titolare. Il capitano azzurro ha disputato il test contro la Scafatese terminato 2-2 e potrebbe partire addirittura titolare nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. L’assenza prolungata aveva creato un vuoto importante nella retroguardia, soprattutto in una stagione dove gli infortuni hanno tormentato la squadra. Il rientro del difensore rappresenta un rinforzo concreto per gli ultimi novanta minuti di stagione regolare. Vergara ritrova il campo: il recupero prosegue.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, doppio recupero per Conte: chi è l’ultimo giocatore rimasto ai box

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