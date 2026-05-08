Napoli-Bologna dove vedere la partita in tv e in streaming
Lunedì 11 maggio si gioca la partita tra Napoli e Bologna, con il Napoli che cerca di assicurarsi la qualificazione alla Champions League. La sfida si svolgerà in un momento cruciale della stagione, con il Napoli che punta a consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e disponibile anche in streaming. Vincenzo Italiano è l’allenatore del Bologna, mentre la squadra partenopea si prepara ad affrontare l’impegno.
Lunedì 11 maggio, contro il Bologna di Vincenzo Italiano, il Napoli proverà a chiudere ogni discorso per ottenere la qualificazione certa alla prossima Champions League.Il calcio d'inizio allo stadio Maradona è fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn. .🔗 Leggi su Napolitoday.it
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