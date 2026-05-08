Domani si gioca Napoli contro Bologna, una partita importante per la corsa in Champions League. Si parla di un possibile ritorno in campo di Di Lorenzo, che potrebbe tornare a essere titolare, mentre Vergara è stato convocato dopo un periodo di assenza. La sfida si presenta come una delle ultime occasioni di rilievo per gli azzurri in questa stagione. La partita si svolgerà nelle prossime ore, con i due giocatori pronti a scendere in campo.

La partita dei fatidici tre punti Champions, ossia Napoli -Bologna, si avvicina a grandi passi e, in quella che a tutti gli effetti potrebbe essere l’ultima partita di campionato degna di nota degli azzurri, potrebbero rientrare Di Lorenzo e Vergara. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli-Bologna: riecco Di Lorenzo e Vergara. Il Corsport ci informa che si avvicina il momento del rientro per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ieri ha giocato dal primo minuto nell’allenamento congiunto contro la Scafatese, formazione appena promossa in Serie C, restando in campo per tutta la sfida terminata 2-2 grazie alla rete di Giovane e a un’autorete.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Bologna, Di Lorenzo potrebbe ritornare titolare. Vergara tra i convocati

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