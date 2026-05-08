Napoli-Bologna crescono le quotazioni del top | ci sarà dal 1?

Il Napoli di Antonio Conte si avvicina alle ultime tre partite della Serie A 202526, con le quote per il titolo che aumentano nelle scommesse sportive. La sfida tra Napoli e Bologna rappresenta uno degli appuntamenti chiave, mentre si attende di capire se il campionato si concluderà già dal primo maggio. Le partite sono in programma tra il 28 aprile e il 4 maggio.

Per il Napoli di Antonio Conte sono in arrivo le ultime tre gare della Serie A 202526, decisive per il futuro. Servirà blindare necessariamente la qualificazione alla prossima Champions League, strappando quindi il secondo slot disponibile su quattro totali: per fare ciò il tecnico avrà bisogno di tutti i suoi uomini più fidati. Una grandiosa notizia arriva dai campi di allenamento, con capitano Giovanni Di Lorenzo che sembra sempre più vicino al ritorno da titolare nel match contro il Bologna. Il Napoli accoglie il Bologna: Conte ritrova il suo titolare?. Siamo ormai alle battute conclusive della stagione. Il Napoli vede sempre più vicino l’obiettivo qualificazione Champions, da raggiungere nell’ultimo terzetto di match contro Bologna, Pisa e Udinese.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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