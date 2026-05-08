Napoli arrestato il figlio di Rita De Crescenzo | accusato di tentato omicidio e possesso di armi

A Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e possesso di armi. L’arresto segue un episodio in cui si sono verificati confronti tra gruppi di persone, con sguardi e comportamenti che sono stati interpretati come minacce. La vicenda coinvolge anche il figlio di una nota figura locale, che è stato fermato dalle forze dell’ordine. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

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Un incrocio di sguardi tra comitive. Frazioni di secondi in cui un’occhiata diventa atto ostile. O meglio, viene interpretata come tale. Non una parola, nessun chiarimento immediato. Solo un odio viscerale e insanabile. Il gruppo di amici, in quel momento riunito nel cuore del salotto buono della città, in piazza Carolina a Chiaia, si tramuta in una gang. In un battito di ciglia piombano sulla scena tre scooter e un’auto di grossa cilindrata. Scatta la caccia all’uomo. Quella che ne viene fuori è una folle corsa che attraversa i vicoli dei Quartieri Spagnoli e termina in piazza Montesanto. È qui che i due gruppi si affrontano. Uno dei componenti della paranza del Pallonetto di Santa Lucia sfodera una pistola.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: accusato di tentato omicidio e possesso di armi Notizie correlate Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: è accusato di tentato omicidio e detenzione di armiQuattro giovani dei Quartieri Spagnoli sono stati arrestati con le accuse di tentato omicidio e detenzione di armi. Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, Kekko accusato di tentato omicidio. La tiktoker: “Sono una mamma disperata”La controversa tiktoker napoletana racconta sui social l'arresto del figlio Francesco, dopo una retata ai Quartieri Spagnoli: "Chi sbaglia paga, sto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, 7 arresti per tentato omicidio: in manette anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo; Napoli, il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo arrestato per armi e tentato omicidio. Lei sui social: Gesù mi ha fatto la grazia, così si salva; Francesco Pio Bianco figlio di Rita De Crescenzo arrestato per tentato omicidio a Napoli: Chi sbaglia paga; Napoli, il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo arrestato per tentato omicidio: Gesù m’ha dato la grazia. Sette persone in manette (VIDEO). Rita De Crescenzo, arrestato il figlio Kekko. La reazione inaspettata della tiktoker: Chi sbaglia pagaIl figlio 18enne della tiktoker Francesco Pio Bianco è stato fermato in seguito a una retata nei Quartieri Spagnoli di Napoli: la replica della madre ... libero.it Arrestato il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo: coinvolto in un conflitto a fuocoFrancesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo, è tra i sette arrestati a Napoli per tentato omicidio e armi. blogsicilia.it Figura anche il figlio della tiktoker Rita De Crescenzo tra le sette persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli per il reato di tentato omicidio e porto e detenzione di armi da fuoco aggravati e in concorso https://shorturl.at/astAA facebook "Purtroppo chi sbaglia paga, lui ha sbagliato e ora deve pagare". Questo il commento di Rita De Crescenzo alla notizia dell'arresto del figlio 18enne Francesco Pio Bianco, detto 'Checco', PER tentato omicidio e detenzione di armi. La tiktoker racconta che l'a x.com