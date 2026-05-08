Napoli arrestato il figlio di Rita De Crescenzo | accusato di tentato omicidio e possesso di armi
A Napoli, un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e possesso di armi. L’arresto segue un episodio in cui si sono verificati confronti tra gruppi di persone, con sguardi e comportamenti che sono stati interpretati come minacce. La vicenda coinvolge anche il figlio di una nota figura locale, che è stato fermato dalle forze dell’ordine. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto.
Un incrocio di sguardi tra comitive. Frazioni di secondi in cui un’occhiata diventa atto ostile. O meglio, viene interpretata come tale. Non una parola, nessun chiarimento immediato. Solo un odio viscerale e insanabile. Il gruppo di amici, in quel momento riunito nel cuore del salotto buono della città, in piazza Carolina a Chiaia, si tramuta in una gang. In un battito di ciglia piombano sulla scena tre scooter e un’auto di grossa cilindrata. Scatta la caccia all’uomo. Quella che ne viene fuori è una folle corsa che attraversa i vicoli dei Quartieri Spagnoli e termina in piazza Montesanto. È qui che i due gruppi si affrontano. Uno dei componenti della paranza del Pallonetto di Santa Lucia sfodera una pistola.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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