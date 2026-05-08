Sebbene il NAD+ puro non possa essere stabilmente formulato nei cosmetici, i suoi precursori stanno rivoluzionando l'approccio alla cura della pelle, agendo in profondità per un benessere cutaneo duraturo. Scopriamo come questi «maratoneti» della skincare stanno cambiando le regole del gioco con l'aiuto di un cosmetologo. Concentrato Iperattivo Anti Macchia di RVB LAB racchiude un complesso che stimola la produzione di nuovo acido ialuronico, vitamina c stabilizzata che agisce su rughe e discromie, e niacinamide concentrata al 5% utile per accelerare i processi di cicatrizzazione e affinare la grana della pelle. Cos’è NAD+ e perché è importante inserirlo nella crema viso Molecola fondamentale per la produzione di energia e la salute delle cellule, NAD+ è l'acronimo di Nicotinamide Adenina Dinucleotide.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - NAD+ nella crema viso: cos'è e come funziona «la molecola della longevità» che supporta l'energia cutanea

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