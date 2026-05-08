A Bagnacavallo torna il Sonora Fest, un evento che si svolge nelle due giornate all’interno dell’antico convento di San Francesco. La manifestazione vede la partecipazione di creator digitali, podcaster, influencer, comici, cantautori, designer e scrittori, che si incontrano per condividere musica, podcast e progetti di design. L’evento si svolge in un contesto storico, offrendo spazi dedicati a diverse forme artistiche e culturali.

Anche quest’anno saranno content creator, podcaster, instagramer, stand up comedian, cantautori, designer e scrittori ad animare per due giornate l’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo, dove oggi e domani torna il Sonora Fest. Giunta all’ottava edizione, la rassegna, nata da un’idea dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Radio Sonora, è stata realizzata in co-progettazione tra l’Unione e diverse associazioni giovanili del territorio. Oggi il Sonora Fest prenderà il via all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo alle 18.30 con un silent reading party, alla base del quale c’è l’idea di celebrare la lettura in compagnia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica, podcast e design. A Bagnacavallo c’è il Sonora Fest

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