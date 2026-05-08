Musica in fabula concerto per famiglie al Circolo della Stampa

Domenica 17 maggio alle 11 si svolgerà un concerto per famiglie presso il Circolo della Stampa di Avellino. L’evento è rivolto a tutti i membri della famiglia e si terrà nello spazio del circolo. La manifestazione vuole offrire un momento di intrattenimento musicale rivolto a grandi e bambini, senza altre attività annesse o ulteriori dettagli sui partecipanti.

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Domenica 17 maggio, alle ore 11, presso il Circolo della Stampa di Avellino si terrà un concerto per famiglie. L'evento è organizzato nell'ambito della terza edizione della rassegna “Musica in fabula”. Protagonisti dell'esibizione musicale Caterina D'Amore (flauto), Carlo Termini (contrabasso).🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Referendum giustizia, tanti giovani al dibattito sì contro no al Circolo della StampaL'avvocato Della Putta, presidente della Camera penale, contro l'ex procuratore di Trieste De Nicolo. "Avellino, progetti e valori della mia città": confronto sul futuro del capoluogo al Circolo della StampaSi terrà martedì 12 maggio, alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa, la tavola rotonda dal titolo “Avellino, progetti e valori della mia... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Le voci di Cencre, concerto di Fabula Lucana a Matera per la rassegna Musica & Poesia; Matera il suono delle radici | musica e poesia si fondono ad Area8.