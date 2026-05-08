Musica Gospel benefico ’Verso l’autonomia’

Nel teatro Guglielmi si terrà un evento di musica gospel con scopo benefico. Le esibizioni coinvolgeranno artisti che proporranno brani gospel, offrendo uno spettacolo musicale. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere ragazzi con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie. La serata mira a unire musica e solidarietà, evidenziando come l’arte possa contribuire a cause sociali.

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Le note del gospel risuoneranno nel cuore del Teatro Guglielmi, ma stavolta la musica avrà un compito ancora più grande: trasformarsi in un aiuto concreto per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie. Domani alle 21 il sipario del teatro cittadino si aprirà infatti sul " Concerto Gospel Blue Day ", evento promosso da Autismo Apuania APS con il patrocinio e il sostegno del Comune di Massa. Sul palco saliranno i coristi di The Joyful Gospel Ensemble, formazione nata ventiquattro anni fa e oggi considerata una delle realtà gospel più apprezzate a livello nazionale, forte di collaborazioni artistiche in tutta Italia e di una lunga esperienza nel panorama musicale e solidale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica Gospel benefico ’Verso l’autonomia’ Notizie correlate "Un dono in musica": concerto gospel benefico al Collegio AlberoniSabato 23 maggio 2026 alle 18 nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni gli Amici della Lirica sono lieti di invitare il pubblico a “Un dono in... Leggi anche: Dallo spiritual al gospel, concerto benefico di Voices of Joy con Moris Pradella