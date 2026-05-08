L’ex Casa del fascio a Predappio sta per essere sottoposta a lavori di restauro, con l’obiettivo di riqualificare l’edificio entro il 2028. La questione della sua futura destinazione d’uso ha suscitato reazioni e richieste di un dibattito pubblico sia a livello locale sia nazionale. Tra le opinioni espresse, alcune persone sottolineano l’importanza di mantenere viva la memoria storica senza cadere in provocazioni o nostalgie eccessive.

Forlì, 8 maggio 2026 – “L’inizio dei lavori per il restauro dell’ex Casa del fascio di Predappio e la destinazione d’uso del luogo, una volta terminata la riqualificazione del primo stralcio di lavori nel 2028, pone la necessità ai aprire un vero dibattito sia a livello locale sia nazionale”. Lo scrive in un intervento al Carlino Francesco Giubilei, 34enne editore cesenate, direttore della Fondazione Alleanza Nazionale. Quest’ultima ha, secondo il proprio statuto, scopi di “conservazione, tutela e promozione del patrimonio politico e di cultura storica e sociale della destra italiana fino alla sua odierna evoluzione”. Giubilei è spesso ospite dei talk show sulle tv nazionali e ha organizzato a Cesena (e nel 2025 anche a Forlì) il Festival della Libertà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Museo del fascismo a Predappio”. L’idea di Giubilei: “Sì alla storia, no a provocazioni nostalgiche”

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