Musei Civici gli appuntamenti del fine settimana

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026, i Musei Civici di Parma organizzano una serie di eventi dedicati alla scoperta del loro patrimonio. Durante questi due giorni, sono previsti laboratori artistici e presentazioni pubbliche presso la Pinacoteca Stuard. Le iniziative sono rivolte ai visitatori interessati a conoscere meglio le collezioni e le attività culturali promosse dalla struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Predisposto il programma degli eventi nei Musei Civici di Cagliari per maggio 2026; Sito Istituzionale | Domenica 3 maggio musei e siti archeologici gratuiti; Castelli Aperti: gli appuntamenti di domenica 10 maggio; Maggio nei Musei Civici di Cagliari: laboratori, letture e visite per tutte le età. Ponte del 1 maggio nei Civici Musei di Trieste: visite guidate e attività, domenica 3 maggio ingresso gratuitoIn occasione del ponte del 1° maggio, i Civici Musei di Trieste propongono un ricco calendario di appuntamenti, pensato per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città. Visit ... triestecafe.it Pordenone, musei aperti il 25 aprile: weekend di mostre e appuntamenti specialiMusei civici di Pordenone aperti il 25 aprile con visite guidate e mostre: eventi tra arte, fotografia e natura nel weekend. nordest24.it "Cos'è la vita Delirio. Cos'è la vita Illusione, appena chimera ed ombra, e il massimo bene è un nulla" Angiolo Tommasi " Lavandaia al lago di Massaciuccoli" Olio su tela 1924 Musei Civici, Pavia - facebook.com facebook Musei civici di Brescia come il Louvre: le opere diventano digitali x.com