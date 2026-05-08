Muore una settimana dopo un volo di 12 metri dall' attico della sua casa donati gli organi

Una persona è deceduta una settimana dopo essere caduta dall’attico della propria abitazione da un'altezza di circa 12 metri. L’incidente è avvenuto una settimana fa e, dopo il decesso, sono stati effettuati interventi di donazione degli organi. La notizia è stata diffusa nella notte di giovedì 7 maggio dall’ospedale Mazzini di Teramo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Donazione di organi nella notte di giovedì 7 maggio all’ospedale Mazzini di Teramo. Come riporta l'AdnKronos. si tratta di un uomo di 35 anni, ricoverato da alcuni giorni in Rianimazione per un tragico incidente. Il 35enne ha lottato una settimana tra la vita e la morte ma non ce l’ha fatta: il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Mathias cade sugli sci e muore a 12 anni, papà Alberto: “Continuerà a vivere, donati gli organi”Ravenna, 7 aprile 2026 – Il mondo dello sport romagnolo è in lutto per la morte di Mathias Tonti, 12 anni, di Cesena, deceduto oggi a seguito di una... Muore una settimana dopo l’incidente avvenuto a Pasqua. La famiglia dona gli organiPisa, 13 aprile 2026 – Una settimana in ospedale, poi le sue condizioni sono peggiorate e la sera di domenica è morto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nella Piana del Sele si muore di lavoro; Si ferisce con una motozappa nei campi, Assuntino Caruccio muore a 34 anni dopo una settimana in ospedale; Paziente muore dopo l’intervento: autopsia e sei medici indagati; Muore a 24 anni dopo aver partorito: la Procura apre un'inchiesta. Si ferisce con la motozappa mentre lavora nei campi, Assuntino muore dopo una settimana di agoniaIl giovane era rimasto ferito mercoledì 29 aprile a Montemarano, nella provincia di Avellino. Ricoverato in Rianimazione, Assuntino Caruccio è morto nelle scorse ore, dopo una settimana in ospedale ... internapoli.it Sara scopre un tumore e muore in 2 settimane, 4 mesi dopo il parto: l’ultimo sì in ospedaleSara Gastaldello, 39 anni, morta dopo un tumore scoperto da poco: lutto a Salvatronda, lascia marito e figlia neonata. nordest24.it Muore un rapinatore dello Zen, i familiari impongono il lutto al quartiere e lo stop al mercatino rionale facebook Schianto tra un’auto e una bici, muore giovane ciclista a Castelli Calepio x.com