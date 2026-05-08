Muore all’improvviso amato prof del liceo aveva 58 anni

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante molto stimato del liceo locale è deceduto all’improvviso all’età di 58 anni. La notizia ha colto di sorpresa studenti, colleghi e familiari, lasciando un senso di vuoto tra coloro che avevano condiviso con lui momenti di insegnamento e confronto. La sua scomparsa, avvenuta inaspettatamente, ha coinvolto anche la comunità di una vallata che si estende tra due regioni.

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Sansepolcro (Arezzo), 8 maggio 2026 – Una tragedia improvvisa di quelle che gettano nello sconforto più di una comunità, se si pensa che la persona in questione viveva nel versante umbro della vallata e lavorava in quello toscano. Scomparsa del professor Fabrizio Corsini. È morto a soli 58 anni il professor Fabrizio Corsini, docente di storia e filosofia al liceo scientifico e linguistico, alla sezione di scienze applicate e anche al tecnico economico dell’istituto di istruzione secondaria superiore “ Città di Sansepolcro”, all’interno del quale ricopriva anche il ruolo di vice-preside. Un malore fatale lo ha stroncato nella sua abitazione di Pitigliano, frazione di San Giustino umbro; è stata la nipote, intorno alle 19.🔗 Leggi su Lanazione.it

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