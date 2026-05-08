Municipio X volontari nelle Case della Comunità | accordo tra Asl Roma 3 e associazioni

Oggi pomeriggio, presso il Municipio X, è stato firmato un accordo tra l’ASL Roma 3 e diverse associazioni di volontariato del territorio. L’intesa prevede l’attivazione di volontari nelle Case della Comunità per migliorare i servizi di accoglienza, orientamento e supporto ai cittadini. L’obiettivo è rafforzare l’assistenza presente nelle strutture, con un intervento che coinvolge direttamente le organizzazioni di volontariato locali.

Ostia, 8 maggio 2026 – Rafforzare i servizi di accoglienza, orientamento e supporto ai cittadini all’interno delle Case della Comunità: questo il cuore del protocollo d’intesa sottoscritto oggi pomeriggio tra ASL Roma 3 e alcune associazioni di volontariato del Municipio X. Alla firma erano presenti Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3 e i rappresentanti di otto associazioni che hanno aderito all’intesa: Adol, Observo Onlus, Comitato Disabilità Municipio X, Albero Delle Molte Vite, Fondazione Ant, Finalmente Libera, Ass. Italiana Scompensati Cardiaci e MEDU Medici per i Diritti Umani. L’obiettivo dell’accordo è quello di.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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