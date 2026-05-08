Municipio X | mozione contro il Ddl AS 1715 per difendere le donne

Il Municipio X ha presentato una mozione per opporsi al Ddl A.S. 1715, un disegno di legge che riguarda la tutela delle donne. La proposta si concentra sui possibili rischi che il nuovo testo potrebbe comportare per le vittime, in particolare sulla modalità di prova del reato, che potrebbe cambiare senza il modello del consenso. La discussione si concentra sui potenziali effetti pratici di questa normativa.

? Punti chiave Quali rischi corre la tutela delle vittime con il nuovo DDL?. Come cambierebbe la prova del reato senza il modello del consenso?. Perché le associazioni temono un arretramento dei diritti acquisiti?. Chi dovrà intervenire per evitare zone grigie nella nuova legge?.? In Breve Presidente Mario Falconi chiede revisione testo Commissione Giustizia Senato. Commissione Pari Opportunità guidata da Silvia Fiorucci difende modello consenso. Riferimento alla Convenzione di Istanbul e campagne Amnesty International. Obiettivo tutela autodeterminazione femminile nei quartieri del Municipio X. L’amministrazione del Municipio X di Roma ha approvato questo venerdì 8 maggio 2026 una mozione che chiede ufficialmente il ritiro del Disegno di Legge A.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Municipio X: mozione contro il Ddl A.S. 1715 per difendere le donne

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