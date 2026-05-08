Multa epocale del Real Madrid a Tchouaméni e Valverde | mezzo milione a testa dopo la rissa

Il club spagnolo ha deciso di multare severamente due dei suoi giocatori, Aurelien Tchouaméni e Federico Valverde, con una sanzione di 500.000 euro ciascuno. La motivazione ufficiale riguarda una rissa avvenuta durante una recente partita, che ha portato alla decisione di applicare questa multa significativa. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del club, che ha confermato le sanzioni a carico dei due calciatori.

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