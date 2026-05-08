Mozilla | l’IA scopre 271 bug critici e falle decennali in Firefox

Recentemente, Mozilla ha annunciato che un'intelligenza artificiale ha individuato 271 bug critici e falle di lunga data nel browser Firefox. Questi problemi sono rimasti nascosti per oltre dieci anni, nonostante i test tradizionali utilizzati in passato. La scoperta solleva domande sulla capacità dei metodi di verifica convenzionali di rilevare vulnerabilità profonde e di lunga durata nel software.

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? Punti chiave Come ha fatto l'IA a trovare falle rimaste nascoste per vent'anni?. Perché i vecchi metodi di testing non riuscivano a vedere questi bug?. Come fa l'intelligenza artificiale agentica a evitare i falsi positivi?. Cosa cambierà nel lavoro degli sviluppatori con l'automazione dei controlli?.? In Breve 423 vulnerabilità risolte ad aprile contro le 76 gestite a marzo.. Claude Mythos Preview usa agenti autonomi per testare bug su macchine virtuali.. Falle scoperte riguardano errori XML XSLT di 20 anni e HTML label di 15 anni.. Solo 41 vulnerabilità su 423 risolte ad aprile derivano da segnalazioni esterne.. Nel mese di aprile, i team di sviluppo di Mozilla hanno risolto complessivamente 423 vulnerabilità di sicurezza, registrando un incremento massiccio rispetto alle 76 problematiche gestite nel marzo precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mozilla: l’IA scopre 271 bug critici e falle decennali in Firefox Notizie correlate Firefox blindato: l’IA di Anthropic scova 271 bug nel codiceMozilla ha messo a punto una nuova strategia di difesa per Firefox utilizzando Mythos, un sistema basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da... Privacy a rischio: Mozilla attacca l’IA invasiva di MicrosoftLa gestione della privacy e la libertà di scelta digitale sono al centro di un acceso confronto tecnico tra Mozilla e Microsoft, a seguito delle... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Firefox 150.0.1 risolve bug e cambia Relay: fino a 50 alias gratuiti; Claude sempre più versatile: ora si integra con le app Adobe, Blender, Affinity e altre. L'IA scopre oltre 100 vulnerabilità in Mozilla Firefox in due settimaneL'intelligenza artificiale sta iniziando a svolgere un ruolo sempre più importante nel campo della sicurezza informatica. Un esempio recente arriva dalla collaborazione tra Mozilla e la società di IA ... hwupgrade.it L'IA scopre oltre 100 vulnerabilità in Mozilla Firefox in due settimaneXiaomi Pad 8 Pro adotta il potente Snapdragon 8 Elite all'interno di un corpo con spessore di soli 5,75 mm e pannello LCD a 144Hz flicker-free, per un tablet che può essere utilizzato con accessori ... hwupgrade.it Mozilla testa Claude Mythos: l'AI locale arriva su Firefox x.com Mozilla Italia (@mozillaitalia) - facebook.com facebook