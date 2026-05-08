Movida in centro accordo vicino | Un protocollo per salvare l?estate basato su regole e tolleranza

Le autorità e i rappresentanti delle attività nel centro cittadino stanno lavorando a un accordo per regolare la movida estiva. L’obiettivo è definire un protocollo temporaneo che permetta di gestire gli eventi fino a settembre, con l’intenzione di valutare eventuali modifiche successivamente. Si tratta di un tentativo di conciliare le esigenze di spazi pubblici animati con le regole di sicurezza e tolleranza.

Obiettivo: un protocollo “temporaneo” che salvi l’estate e consenta, a settembre, di mettere a punto eventuali, ulteriori correttivi. Il vertice con il Comune C’è ottimismo, dopo l’incontro di mercoledì in municipio, riguardo alla possibilità di raggiungere finalmente un accordo tra Comune, residenti del centro e gestori dei locali rispetto allo scontro sulla gestione della movida. Tutto questo mentre l’invito di chi si occupa, anche su un livello di complessità differente, di eventi culturali, musicali e di intrattenimento è proprio quello a venirsi incontro per il bene della città. A dichiararsi «contento per il risultato raggiunto» è...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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