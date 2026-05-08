Dopo la recente sentenza riguardante il Lazzaretto, i comitati chiedono interventi e misure concrete da parte delle autorità locali. La questione riguarda principalmente le modalità con cui il Comune può evitare eventuali responsabilità penali per omissione, considerando le responsabilità legate alla gestione della movida nella zona. Le nuove ordinanze sembrano favorire la protezione della giunta più che le esigenze dei residenti, sollevando dubbi sulla loro efficacia e sul loro obiettivo.

? Punti chiave Come può il Comune evitare una denuncia penale per omissione?. Perché le nuove ordinanze proteggono la giunta invece dei residenti?. Quali misure concrete attuerà il Sindaco dopo la sentenza del Lazzaretto?. Chi pagherà i danni per il rumore eccessivo nei Navigli?.? In Breve Sentenza dicembre 2025 obbliga Comune a risarcire 34 residenti del Lazzaretto.. Franco Spirito dell'Associazione Pro Arco della Pace minaccia denuncia penale al sindaco.. 35 residenti del Naviglio Grande intentano causa per inefficacia controlli rumore.. Incontro tra sindaco e maggioranza fissato per il 15 maggio su vari temi.. Le previsioni meteo per questo venerdì 8 maggio indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche che colpirà la città con piogge intense, rendendo i tragitti dei pendolari particolarmente complicati verso le stazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Movida: i comitati chiedono misure dopo la sentenza sul Lazzaretto

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