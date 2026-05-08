L'allenatore portoghese ha presentato al club delle richieste precise, chiedendo la partenza di alcuni collaboratori per poter tornare alla guida della squadra. Tra le condizioni poste, ci sarebbero anche delle clausole contrattuali riguardanti il ruolo di un collaboratore tecnico e il rispetto di determinate tempistiche. La trattativa porta avanti incontri tra le parti, con l’obiettivo di definire i dettagli prima di un possibile ritorno.

?? Punti chiave Chi deve lasciare il Real Madrid per permettere il ritorno di Mourinho? Quali clausole specifiche ha imposto lo Special One a Florentino Perez? Perché la gestione medica dei giocatori è diventata un punto di scontro? Come reagirà la dirigenza madrilena al licenziamento di Antonio Pintus??? In Breve Mourinho chiede contratto biennale e un portavoce dedicato per la comunicazione ufficiale. Il tecnico esige consulti medici esterni per garantire secondi pareri clinici agli atleti. Il .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mourinho al Real: richieste ferree e ultimatum su Pintus

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