Il coach di tennis ha commentato che la mentalità di Sinner presenta delle differenze rispetto a quella di Alcaraz, definendola come un punto debole. Nel frattempo, il giocatore italiano si prepara per la sua prima partecipazione a Roland Garros, con l’obiettivo di conquistare il primo titolo in un torneo del Grande Slam. La competizione si avvicina e l’atleta sta affrontando le sfide di questa importante occasione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jannik Sinner si trova ora in una posizione privilegiata per conquistare il suo primo titolo a Roland Garros, completando così il suo Career Grand Slam, dopo il ritiro di Carlos Alcaraz dal torneo. La notizia ha colpito il mondo del tennis, esprimendo sorprese e aspettative riguardo al futuro di Sinner sul campo di gioco. Carlos Alcaraz ha dovuto ritirarsi dal torneo a causa di un infortunio al polso che l’ha costretto a saltare sia il Roland Garros che l’Open d’Italia. Il tennista spagnolo, che stava cercando di...🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mouratoglou: la mentalità di Sinner è un anello debole rispetto a quella di Alcaraz.

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