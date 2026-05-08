Mouratoglou | la mentalità di Sinner è un anello debole rispetto a quella di Alcaraz

Da napolipiu.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coach di tennis ha commentato che la mentalità di Sinner presenta delle differenze rispetto a quella di Alcaraz, definendola come un punto debole. Nel frattempo, il giocatore italiano si prepara per la sua prima partecipazione a Roland Garros, con l’obiettivo di conquistare il primo titolo in un torneo del Grande Slam. La competizione si avvicina e l’atleta sta affrontando le sfide di questa importante occasione.

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