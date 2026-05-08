MotoGP Zarco sorprende tutti nelle prequalifiche del GP Francia | Marc Marquez fuori dal Q2

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prequalifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, Johann Zarco si è piazzato al primo posto, lasciando indietro tutti gli altri piloti. Tra i protagonisti, anche Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia sono riusciti a qualificarsi per la fase successiva, nonostante la caduta dell’italiano nel finale. Marc Marquez non è riuscito a superare la soglia del Q2, interrompendo così la sua corsa nelle qualifiche.

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Johann Zarco chiude davanti a tutti le prequalifiche del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans. Il francese della Honda LCR precede Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, caduto nel finale ma comunque dentro la Q2. Fuori dai dieci Marc Marquez, costretto a passare dal Q1.🔗 Leggi su Fanpage.it

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