MotoGP Zarco sorprende tutti nelle prequalifiche del GP Francia | Marc Marquez fuori dal Q2

Nelle prequalifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, Johann Zarco si è piazzato al primo posto, lasciando indietro tutti gli altri piloti. Tra i protagonisti, anche Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia sono riusciti a qualificarsi per la fase successiva, nonostante la caduta dell’italiano nel finale. Marc Marquez non è riuscito a superare la soglia del Q2, interrompendo così la sua corsa nelle qualifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui