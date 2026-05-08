MotoGP Zarco sorprende tutti nelle prequalifiche del GP Francia | Marc Marquez fuori dal Q2
Nelle prequalifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, Johann Zarco si è piazzato al primo posto, lasciando indietro tutti gli altri piloti. Tra i protagonisti, anche Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia sono riusciti a qualificarsi per la fase successiva, nonostante la caduta dell’italiano nel finale. Marc Marquez non è riuscito a superare la soglia del Q2, interrompendo così la sua corsa nelle qualifiche.
Johann Zarco chiude davanti a tutti le prequalifiche del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans. Il francese della Honda LCR precede Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, caduto nel finale ma comunque dentro la Q2. Fuori dai dieci Marc Marquez, costretto a passare dal Q1.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Marc Marquez in scia. Bagnaia in top-10, Bezzecchi fuori dalla Q2
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Francia 2026 in DIRETTA: Zarco svetta nelle pre-qualifiche, Bagnaia e Bezzecchi in top-10. Marc Marquez in Q1!
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: MotoGP e SBK 2026. Sorpresa: nel T4 di Balaton la Ducati Panigale V4 di Nicolò Bulega è più veloce della MotoGP di Marc Márquez! Guardate voi stessi!.
MotoGP, Zarco sorprende tutti nelle prequalifiche del GP Francia: Marc Marquez fuori dal Q2Johann Zarco chiude davanti a tutti le prequalifiche del GP di Francia della MotoGP 2026 a Le Mans. Il francese della Honda LCR precede Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, caduto nel finale ma ... fanpage.it
Zarco il più veloce nelle pre-qualifiche di Le Mans con la Honda. Si salva Bezzecchi, non Marc MarquezJohann Zarco piazza la zampata a sorpresa e chiude il venerdì di Le Mans davanti a tutti, realizzando il miglior riscontro cronometrico assoluto nelle ... oasport.it