Mostrascambio il fascino del passato

Domani prende il via la 74ª edizione di Mostrascambio, una manifestazione dedicata alle auto e moto d’epoca, insieme a oggetti del passato. La fiera, nata nel 1988 a Gambettola, si svolgerà fino a domenica sera e rappresenta una delle rassegne più note in Italia nel settore. Durante i quattro giorni saranno presenti espositori e appassionati, che si riuniscono per scambiare e ammirare pezzi storici.

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La Mostrascambio di auto-moto d’epoca e cose del passato che inizierà domani e poi andrà avanti fino domenica sera è la 74esima edizione della manifestazione nata nel 1988 a Gambettola e poi diventata una delle rassegne più rinomate in Italia. Anche questa edizione si presenta con il tutto esaurito di posteggi per gli espositori, sono infatti stati tutti assegnati gli 800 stalli ricavati nelle strade del centro, dieci strade e tre piazze che formano un serpentone lungo 5 chilometri. Moltissimi espositori provengono da paesi e città della Romagna ma ce ne sono che giungono da molto lontano: dalla Sicilia, dal Trentino ed anche dai paesi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mostrascambio, il fascino del passato Notizie correlate Leggi anche: Tesori in soffitta e fascino retrò: il centro storico si tuffa nel passato Contenuti di approfondimento Si parla di: Mostrascambio, il fascino del passato; Mostra Scambio Genova 2026.