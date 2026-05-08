È stata inaugurata una mostra intitolata “Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino” presso una sede immersa nel verde del Parco del Ticino, nel Comune di Sesto Calende. La struttura si trova in via Cocquo 19, nel capoluogo meridionale del Lago Maggiore, e si tratta di un edificio rurale recuperato dalla Fondazione Giancarlo Sangregorio. La mostra presenta un insieme di opere e incontri tra vari artisti, evidenziando la trasformazione di un vecchio stabile in uno spazio culturale.

Al capo meridionale del Lago Maggiore, nel Comune di Sesto Calende (Sèst in dialetto varesotto), via Cocquo 19, immersa nel verde del Parco del Ticino, la Fondazione Giancarlo Sangregorio è nata dal recupero di un vecchio edificio rurale. Per valorizzare l’eredità artistica dello scultore Giancarlo Sangregorio (1925-2013). E ora si si arricchisce di una nuova area espositiva, ‘Spazio Luce’. Che ospita la mostra ‘Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino. Una collezione svelata’. Inaugurazione il 16 maggio, con la scienziata Amalia Ercoli Finzi madrina d’onore. In calendario fino al 29 novembre, la rassegna è a cura di Lorella Giudici....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mostra ‘Incontri. Da Fontana a Baj, da Rotella a Mondino’

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